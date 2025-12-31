Mercanto stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Mercanto stellte am 29.12.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das vergangene Quartal hat Mercanto mit einem Umsatz von insgesamt 0,8 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,7 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 13,04 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at