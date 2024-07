Merck-Aktie in Grün: Merck investiert mit Übernahme von Unity-SC in KI-Chipentwicklung

Die Akquisition erweitere das Angebot von Merck bei Schlüsseltechnologien, die für die Weiterentwicklung von Anwendungen der Künstlichen Intelligenz (KI) benötigt werden, teilte der DAX-Konzern mit. Die Transaktionssumme umfasst eine Zahlung in Höhe von 155 Millionen Euro sowie weitere, an das Erreichen von Meilensteinen geknüpfte Zahlungen.

"Wir können jetzt noch besser an den Wachstumschancen im Bereich Künstlicher Intelligenz partizipieren, indem wir als integrierter Lösungsanbieter die Entwicklung von Chips der nächsten Generation für unsere Kunden weiter vorantreiben", sagte Merck-Chefin Belen Garijo laut der Mitteilung.

Unity-SC mit Sitz in Montbonnot-Saint-Martin in der Nähe von Grenoble beschäftigt der Mitteilung zufolge rund 160 Mitarbeitende, davon 70 in der Forschung und Entwicklung. Die Mess- und Prüftechnik des Unternehmens ermögliche die Herstellung schnellerer, kleinerer und effizienterer Computerchips. Die Kombination der Messtechnologien von Unity-SC mit dem Angebot an Halbleitermaterialien von Merck werde zur Weiterentwicklung von Computerchips beitragen, die unter anderem für die nächsten Innovationsschritte in der künstlichen Intelligenz benötigt werden.

Der Abschluss der Abschluss bis Ende 2024 erwartet.

Die Merck-Aktie gewinnt via XETRA zeitweise 0,49 Prozent auf 155,30 Euro.

