Merck Aktie
WKN DE: A2DUS5 / ISIN: US5893392093
|Nachfolger gefunden
|
25.09.2025 15:24:00
Merck-Aktie fällt: Kai Beckmann steigt zum CEO des Pharmariesen auf
Merck-Aktien dämmen Kursverluste ein - Chefwechsel kommt gut an
Die Bestellung des neuen Konzernchefs Kai Beckmannhat bei Merck KGaA am Donnerstag zumindest für etwas Erleichterung gesorgt. Die deutlich unter Druck stehende Aktie raffte sich nach den Nachrichten wieder etwas auf. Zuletzt notierte das Papier via XETRA am Nachmittag mit knapp 1,94 Prozent im Minus bei 106,05 Euro, nachdem der Kurs zuvor im Tagesverlauf um bis zu 2,7 Prozent abgesackt war.
Beckmann, aktuell Leiter der Elektroniksparte, folgt auf die amtierende Merck-Chefin Belen Garijo, deren Vertrag Ende April 2026 ausläuft. Nach Einschätzung von Richard Vosser von der US-Bank JPMorgan dürfte der Markt die Personalie weitestgehend erwartet haben. Entsprechende Spekulationen hatte es bereits seit längerem gegeben, aber auch Finanzchefin Helene von Roeder waren Chancen auf den Chefposten nachgesagt worden. Laut Vosser stehen Beckmann seine langjährige Erfahrung in der Geschäftsleitung als neuer Konzernlenker gut zu Gesicht, aber auch seine Erfolge bei der Neuausrichtung der Elektroniksparte auf das Halbleitergeschäft.
DOW JONES / FRANKFURT (dpa-AFX)
