Mercury General Aktie
WKN: 870346 / ISIN: US5894001008
|
04.11.2025 22:42:30
Mercury General Corp. Q3 Profit Increases, Beats Estimates
(RTTNews) - Mercury General Corp. (MCY) revealed a profit for its third quarter that Increased from the same period last year and beat the Street estimates.
The company's bottom line totaled $280.40 million, or $5.06 per share. This compares with $230.86 million, or $4.17 per share, last year.
Excluding items, Mercury General Corp. reported adjusted earnings of $213.69 million or $3.86 per share for the period.
Analysts on average had expected the company to earn $2.15 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period rose 3.5% to $1.584 billion from $1.530 billion last year.
Mercury General Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $280.40 Mln. vs. $230.86 Mln. last year. -EPS: $5.06 vs. $4.17 last year. -Revenue: $1.584 Bln vs. $1.530 Bln last year.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mercury General Corp.mehr Nachrichten
|
29.07.25
|Ausblick: Mercury General öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
05.05.25
|Ausblick: Mercury General stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Mercury General Corp.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Mercury General Corp.
|65,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich tiefer -- ATX und DAX beenden Handel schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Markt gaben im Dienstagshandel kräftig nach. An der Wall Street kam es zu Verlusten. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Dienstag abwärts.