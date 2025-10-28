Meritage Homes Aktie
WKN: 876864 / ISIN: US59001A1025
|
28.10.2025 22:15:38
Meritage Homes Corp. Q3 Income Drops
(RTTNews) - Meritage Homes Corp. (MTH) released a profit for third quarter that Drops, from the same period last year
The company's bottom line came in at $99.29 million, or $1.39 per share. This compares with $195.96 million, or $2.67 per share, last year.
Excluding items, Meritage Homes Corp. reported adjusted earnings of $110.48 million or $1.55 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 12.0% to $1.39 billion from $1.58 billion last year.
Meritage Homes Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $99.29 Mln. vs. $195.96 Mln. last year. -EPS: $1.39 vs. $2.67 last year. -Revenue: $1.39 Bln vs. $1.58 Bln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $1.51 - $1.70 Next quarter revenue guidance: $1.46 - $1.54 Bln
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Meritage Homes Corp.mehr Nachrichten
|
27.10.25
|Ausblick: Meritage Homes präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
13.10.25
|Erste Schätzungen: Meritage Homes informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
22.07.25
|Ausblick: Meritage Homes stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
08.07.25
|Erste Schätzungen: Meritage Homes stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)