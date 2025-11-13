Meritage Hospitality Group legte Quartalsergebnis vor

Meritage Hospitality Group hat am 11.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,43 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,340 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,22 Prozent auf 154,6 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 164,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

