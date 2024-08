Merko Ehitus AS: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Merko Ehitus AS hat am 08.08.2024 das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,74 EUR, nach 0,770 EUR im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig standen 122,4 Millionen EUR in den Büchern – ein Minus von 13,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Merko Ehitus AS 141,6 Millionen EUR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at