Merz: Einigungschance zu russischem Vermögen bei 'fifty-fifty'

BERLIN (dpa-AFX) - Ob sich der EU-Gipfel auf eine Nutzung des eingefrorenen russischen Staatsvermögens zugunsten der Ukraine einigen kann, ist nach Einschätzung von Bundeskanzler Friedrich Merz völlig offen. Die Chance auf eine Einigung stehe bei "fifty-fifty", sagte der CDU-Politiker am Abend in einem ZDF-Interview. Merz mahnte erneut eine "klare europäischen Haltung gegenüber Russland" an: "Wenn wir jetzt nicht springen (...) wann denn dann?"

Ob das in der EU eingefrorene russische Vermögen in dreistelliger Milliardenhöhe für die Unterstützung der Ukraine genutzt werden soll, steht im Zentrum des EU-Gipfels, zu dem sich ab Donnerstag 27 Staats- und Regierungschefs in Brüssel treffen. Merz äußerte Verständnis für die belgischen Vorbehalte: "Ich teile sie nicht, aber ich nehme sie ernst."/ax/vsr/DP/men

