03.10.2025 21:47:38

Merz will sich für Investitionen in Ostdeutschland einsetzen

HALLE (dpa-AFX) - Kanzler Friedrich Merz (CDU) möchte sich für Investitionen in Ostdeutschland starkmachen. Er verwies dabei in der Sendung "MDR aktuell" auf die Pläne der schwarz-roten Koalition zum Bau neuer Gaskraftwerke mit bis zu 20 Gigawatt Leistung bis zum Jahr 2030. "Ich möchte, dass der Osten hier ganz besonders bedacht wird, und ich werde auch persönlich ein Auge darauf halten."

Hoffen auf Schwenk zu Europa und Deutschland

Merz zeigte sich optimistisch, Investoren nach Deutschland locken zu können, was er auch mit der Lage in den USA begründete. "Da gibt es jetzt erkennbar einen Schwenk hin zu Europa und in Europa einen Schwenk hin zu Deutschland." Er erinnerte an die gescheiterte Ansiedlung Intels in Magdeburg, dort gebe es nun ein erschlossenes Industriegebiet, das für eine große Investition infrage komme. Ähnliche Chancen gebe es auch in anderen Teilen Ostdeutschlands.

Auf eine Frage nach Zulieferern insbesondere im Osten, die unter der Krise der Autoindustrie leiden, sagte der Kanzler: "Ich möchte, dass die Automobilindustrie in Deutschland eine der tragenden Säulen unserer Industrie bleibt." Deutschland müsse ein Industriestandort bleiben. "Und das gilt auch und gerade für den Osten."

Merz erinnert an Probleme im Ruhrgebiet

Wegbrechende Industriestrukturen gebe es aber auch in anderen Teilen Deutschlands, sagte Merz. "Im Norden des Ruhrgebietes sieht es teilweise schlimmer aus, als in vielen, vielen, vielen Bereichen des Ostens, viel, viel schlimmer." Er erklärte: "Da werden Sie lange im Osten nach suchen müssen, dass Sie solche Stadtteile finden, wie wir sie auch im Westen mittlerweile leider haben." Er denke im Kontext der ganzen Republik, nicht nur des Ostens, habe diesen aber besonders im Blick, weil es dort weiterhin Nachholbedarf gebe./hrz/DP/he

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21:37 Bitcoin, Ether & Co. im September 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
21:30 KW 40: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
20:20 September 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.10.25 Rohstoffe im 3. Quartal 2025: Die Gewinner und Verlierer bei Öl, Gold und Co.
02.10.25 Kryptowährungen im 3. Quartal 2025: Quartalsbilanz von Bitcoin, Ether & Co.

Börse aktuell - Live Ticker

Zinshoffnung: ATX geht deutlich fester ins Wochenende --DAX schließt knapp im Minus -- Wall Street beendet Handel uneins -- Asiens Börsen gehen uneinheitlich aus dem Freitagshandel
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Freitag von seiner freundlichen Seite. Der deutsche Aktienmarkt drehte unterdessen ins Minus. Der Dow erreichte ein neues Rekordhoch. Die Börsen in Fernost schlugen am Freitag unterschiedliche Richtungen ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen