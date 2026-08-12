Mesa Laboratories: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Mesa Laboratories hat am 10.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,49 USD, nach 0,850 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 60,1 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 1,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 59,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at