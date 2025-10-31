Meta Platforms (ex Facebook): Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 29.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Meta Platforms (ex Facebook) die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,05 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 6,03 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden 51,24 Milliarden USD gegenüber 40,59 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at