Meta vertieft Smartglass-Vereinbarung mit Essilorluxottica

NEW YORK/PARIS (Dow Jones)--Meta Platforms und der Brillenhersteller Essilorluxottica wollen bis ins kommende Jahrzehnt hinein bei Smartglasses zusammenarbeiten. Die beiden Konzerne bauen mit einer langfristigen Vereinbarung auf ihrer bestehenden Partnerschaft seit 2019 auf, in deren Rahmen sie Smartglasses der Marke Ray-Ban bauen. Finanzielle Details wurden nicht genannt.

"Wir haben die Chance, Brillen zur nächsten großen Technologieplattform zu machen", sagte Meta-CEO Mark Zuckerberg . Die Partner haben die KI von Meta zuletzt in Brillen in den USA und Kanada integriert. Damit können die Nutzer Bilder machen, Informationen über das bekommen, was sie sich gerade ansehen, auf Nachrichten zugreifen oder Empfehlungen abfragen.

