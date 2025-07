NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 liegt am Donnerstagnachmittag im Minus

Der NASDAQ 100 verzeichnet am Nachmittag Verluste.

Der NASDAQ 100 fällt im NASDAQ-Handel um 20:03 Uhr um 0,34 Prozent auf 23 266,05 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 23 589,37 Zählern und damit 1,05 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (23 345,41 Punkte).

Bei 23 234,09 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 23 589,37 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche fiel der NASDAQ 100 bereits um 0,330 Prozent zurück. Der NASDAQ 100 stand am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, bei 22 679,01 Punkten. Der NASDAQ 100 lag noch am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2025, bei 19 571,02 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2024, den Wert von 19 362,43 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 schlägt ein Plus von 10,92 Prozent zu Buche. Bei 23 589,37 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 16 542,20 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell eBay (+ 19,07 Prozent auf 92,35 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 11,69 Prozent auf 776,46 USD), AppLovin A (+ 7,04 Prozent auf 388,87 USD), Microsoft (+ 4,16 Prozent auf 534,61 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (+ 3,21 Prozent auf 407,72 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Align Technology (-36,14 Prozent auf 130,00 USD), Arm (-13,26 Prozent auf 141,67 USD), DexCom (-8,08 Prozent auf 81,86 USD), QUALCOMM (-7,65 Prozent auf 146,89 USD) und Datadog A (-5,29 Prozent auf 141,00 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 24 650 628 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,818 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den NASDAQ 100-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie mit 7,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die The Kraft Heinz Company-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,62 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at