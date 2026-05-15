MetaCap präsentierte Quartalsergebnisse

MetaCap lud am 12.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS lag bei -0,01 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,080 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 25,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 30,2 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 24,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at