Metal Component Engineering präsentierte Quartalsergebnisse

Metal Component Engineering hat am 08.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 0,3 Millionen SGD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 0,3 Millionen SGD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at