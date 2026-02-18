Metaplanet: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Metaplanet präsentierte am 16.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,00 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,160 USD erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Metaplanet im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 434,33 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 28,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 5,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,880 USD gegenüber 0,150 USD im Vorjahr verkündet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 749,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,01 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 59,53 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at