Metro Bank Aktie
WKN DE: A2AFPB / ISIN: GB00BZ6STL67
|
28.01.2026 13:17:04
Metro Bank launches third redundancy round in three years
Lender warns 100 roles at risk as it attempts to simplify business following its near collapse in 2023
Nachrichten zu Metro Bank PLC
Analysen zu Metro Bank PLC
