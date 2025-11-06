Metropolitan Bank Trust: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Metropolitan Bank Trust äußerte sich am 04.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,97 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,940 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,19 Prozent zurück. Hier wurden 963,4 Millionen USD gegenüber 995,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at