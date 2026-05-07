MFA Financial präsentierte Quartalsergebnisse

MFA Financial hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,11 USD gegenüber 0,310 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 163,7 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 153,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at