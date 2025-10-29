MGIC Investment Aktie
WKN: 882538 / ISIN: US5528481030
|
29.10.2025 21:53:54
MGIC Investment Corporation Q3 Sales Decline
(RTTNews) - MGIC Investment Corporation (MTG) revealed earnings for third quarter of $191.09 million
The company's bottom line came in at $191.09 million, or $0.83 per share. This compares with $199.96 million, or $0.77 per share, last year.
Excluding items, MGIC Investment Corporation reported adjusted earnings of $190.8 million or $0.83 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 0.7% to $304.50 million from $306.64 million last year.
MGIC Investment Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $191.09 Mln. vs. $199.96 Mln. last year. -EPS: $0.83 vs. $0.77 last year. -Revenue: $304.50 Mln vs. $306.64 Mln last year.
