MICEX-Handel RTS schlussendlich im Minus

Am Freitag verlor der RTS via MICEX letztendlich 0,27 Prozent auf 1 081,81 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 7,666 Mrd. Euro. In den Handel ging der RTS 0,757 Prozent tiefer bei 1 076,57 Punkten, nach 1 084,78 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 1 076,57 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 1 094,24 Punkten.

RTS-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gewann der RTS bereits um 0,006 Prozent. Der RTS erreichte vor einem Monat, am 27.09.2023, einen Stand von 999,22 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.07.2023, stand der RTS bei 1 039,04 Punkten. Der RTS lag vor einem Jahr, am 27.10.2022, bei 1 105,71 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2023 bereits um 12,33 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der RTS bislang 1 107,08 Punkte. Bei 900,08 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

RTS-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im RTS befinden sich derzeit Federal Grid (+ 5,87 Prozent auf 0,13 RUB), Magnit (+ 2,54 Prozent auf 6 063,00 RUB), Moscow Exchange MICEX-RTS (+ 1,97 Prozent auf 191,86 RUB), Mechel (+ 1,34 Prozent auf 281,45 RUB) und Magnitogorsk Iron Steel Works (+ 0,84 Prozent auf 52,90 RUB). Unter Druck stehen im RTS hingegen PIK (-2,05 Prozent auf 727,20 RUB), Bashneft (-1,89 Prozent auf 2 051,50 RUB), RusHydro (Federal Hydro) (-1,07 Prozent auf 0,84 RUB), LSR (-0,92 Prozent auf 707,40 RUB) und JSFC Sistema (-0,80 Prozent auf 17,35 RUB).

RTS-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die VTB Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im RTS auf. 126 145 410 000 Aktien wurden zuletzt via MICEX gehandelt. Die Yandex-Aktie nimmt im RTS, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 6,488 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der RTS-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im RTS präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung die Gazprom PJSC-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,81 erwartet. Mit 49,45 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Gazprom PJSC-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at