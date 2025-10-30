Micro Systemation (B) hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Micro Systemation (B) hat am 28.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,90 SEK, nach 1,27 SEK im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 27,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 115,2 Millionen SEK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 146,6 Millionen SEK ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at