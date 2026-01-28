28.01.2026 06:31:29

Micro Systemation (B) stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Micro Systemation (B) veröffentlichte am 27.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Micro Systemation (B) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,69 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,32 SEK je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Micro Systemation (B) im vergangenen Quartal 140,6 Millionen SEK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Micro Systemation (B) 117,6 Millionen SEK umsetzen können.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,66 SEK eingefahren. Im Vorjahr waren 2,02 SEK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Micro Systemation (B) im vergangenen Geschäftsjahr 461,80 Millionen SEK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Micro Systemation (B) 404,70 Millionen SEK umsetzen können.

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
