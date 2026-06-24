NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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24.06.2026 16:09:54
Micron Reports Tonight. The Real Story May Be Nvidia
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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20:04
|Gewinne in New York: Dow Jones bewegt sich am Donnerstagnachmittag im Plus (finanzen.at)
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20:04
|Schwacher Handel: S&P 500 notiert nachmittags im Minus (finanzen.at)
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|Donnerstagshandel in New York: S&P 500 verbucht mittags Zuschläge (finanzen.at)
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|Freundlicher Handel: Dow Jones zum Start des Donnerstagshandels mit Kursplus (finanzen.at)
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Analysen zu NVIDIA Corp.
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Börse aktuell - Live TickerATX schließlich in Grün -- DAX schließt fester -- Dow und NASDAQ uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt bewegte sich am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Leitindex verzeichnete leichte Gewinne. Die US-Börsen finden keine einheitliche Richtung. An den Märkten in Asien wurden am Donnerstag unterschiedliche Tendenzen beobachtet.