Dividenden-Turbo 16.09.2025 15:33:52

Microsoft-Aktie gefragt: Dividende rauf, Hauptversammlung terminiert

Microsoft-Aktie gefragt: Dividende rauf, Hauptversammlung terminiert

Microsoft macht seine Aktionäre einmal mehr glücklich: Der US-Techriese kündigt eine deutliche Anhebung seiner Dividende an und nennt zugleich den Termin für die nächste Hauptversammlung.

• Microsoft erhöht Quartalsdividende um zehn Prozent
• Auszahlung an Aktionäre erfolgt am 11. Dezember
• Virtuelle Hauptversammlung am 5. Dezember angekündigt

Wie Microsoft im Rahmen einer Pressemitteilung bekannt gab, hat der Vorstand des Unternehmens eine Dividendenanhebung beschlossen.

Dividende soll steigen

Konkret bekommen Anteilseigner pro gehaltene Microsoft-Aktie nun 0,91 US-Dollar, das sind acht Cent mehr als bisher. Damit steigt die Ausschüttung um zehn Prozent gegenüber dem Vorquartal.

Am 11. Dezember bekommen Anleger die Dividende in ihr Depot gebucht - wenn sie bis 20. November eingetragene Microsoft-Aktionäre waren. Am 20. Dezember wird die Microsoft-Aktie dann Ex-Dividende gehandelt.

Termin für Hauptversammlung steht

Darüber hinaus gab Microsoft ebenfalls bekannt, wann das nächste Aktionärstreffen stattfinden wird. Am 5. Dezember können Aktionäre, die bis zum Stichtag am 30. September Microsoft-Aktien besitzen, an der kommenden Hauptversammlung teilnehmen. Dies wird den Angaben zufolge virtuell stattfinden, als Teilnehmer sind neben CEO Satya Nadella auch Vizepräsidenten und CFO Amy Hood, Vize-Chair Brad Smith sowie Sandra E. Peterson, die bei Microsoft als Lead Independent Director tätig ist, vorgesehen.

Die Microsoft-Aktie hat den Montagshandel an der NASDAQ mit einem Plus von 1,07 Prozent bei 515,36 US-Dollar beendet, am Dienstag geht um weitere 0,18 Prozent auf 516,30 US-Dollar nach oben.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Microsoft-Aktie schwächer: Künftig keine Mengenrabatte mehr
Microsoft und OpenAI einigen sich auf neue Partnerschaftsbedingungen
Truist erhöht Kursziel für Microsoft-Aktie - Analysten bleiben optimistisch

Bildquelle: Asif Islam / Shutterstock.com,iStock/jhutchin,James M Phelps, Jr / Shutterstock.com,James Marvin Phelps / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14.09.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37
14.09.25 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.25 KW 37: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.09.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.09.25 KW 37: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Zinspolitik im Fokus: ATX und DAX leichter -- Wall Street startet fester -- Asiens Börsen schließen uneinig
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt zeigen sich am Dienstag unterhalb der Nulllinie. Die US-Börsen starten am Dienstag mit moderaten Gewinnen. Die größten Börsen Asiens bewegten sich am Dienstag mit wechselnden Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen