Microsoft Aktienanalyse: Cloud-Geschäft und Gaming als Wachstumsmotor 2023?





Die Firma Microsoft ist Ihnen sicherlich bekannt. Der Name geht auf die Kombination der Wörter Microcomputer und Software zurück. Tatsächlich wurde das Unternehmen bereits im April 1975 mit der Vision gegründet: „In jedem Haushalt sollte ein Computer stehen“. Einer Gründer, Bill Gates, verließ dafür sogar die Universität und brach sein Studium ab.





Zum Durchbruch kam es erst im Jahr 1980. Der Hardwarehersteller IBM benötigte ein Betriebssystem für seine ersten Personal Computer. Mitgründer Paul Allen, der bereits verstorben ist, kaufte damals einem Bekannten für 50.000 US-Dollar die Software QDOS ab. Sie wurde von Microsoft modifiziert und wenig später als Microsofts legendäres Betriebssystem MS-DOS ab dem Jahr 1981 etabliert. Mit der schnellen Verbreitung der Personalcomputer gelang somit auch Microsoft direkt auf den Wachstumskurs.





Bill Gates hatte zuvor übrigens mit 14 Jahren sein erstes Unternehmen gegründet und wurde schliesslich durch den Erfolg von Microsoft mit 31 Jahren der jüngste Milliardär der Welt. Hätte er sein Aktienpaket aus dem Jahr 1998 komplett gehalten, wäre dies im Jahr 2021 ein Wert von 700 Millionen US-Dollar gewesen. Er hätte zudem 2006 das Videoportal YouTube für 500 Millionen kaufen können - doch zurück zum Unternehmen selbst.





Die Microsoft-Aktien wurden erstmals an der Börse zu 21 Dollar gehandelt und notieren im Dow Jones. In den1990er-Jahren etablierte sich das erste grafische Betriebssystem „Windows“ weltweit. Mit diesem Produkt und weiterer Software, wie dem bekannten Office-Paket, entwickelte sich das zu einem weltweit führenden Softwareentwickler. Hinzu kamen eigene Hardwareprodukte wie die Spielekonsole XBox oder eigene Computer und Cloud-Dienstleistungen. Daher sprechen wir heute von einem Technologieunternehmen, was bis heute der klare Marktführer bei weltweiten Betriebssystemen ist.





Die aktuellen Quartalszahlen zeigen eine Verlangsamung des Wachstums, aber dennoch weiterhin attraktive Möglichkeiten im Gaming-Sektor und bei Cloud-Diensten. In diesem Video gehen wir auf die konkreten neuen Visionen ein und stellen zudem das Chartbild ausführlich dar.





Diese und alle anderen US-Aktien können kommissionsfrei ohne Spreadaufschlag im Freestoxx Angebot gehandelt werden: Jetzt kostenlos in der Demo testen







Das Video zur Microsoft Analyse





Im Format „US-Aktien im Fokus“ nehmen Roland Jegen und Andreas Bernstein regelmäßig US-Aktien näher unter die Lupe. Heute ist Microsoft das Thema des Tages, anbei das Video:





Die Analysen konzentrieren sich dabei sowohl auf Fundamentaldaten als auch auf die Charttechnik.

Was lässt sich im weiteren Verlauf erwarten? Alle Insights erhalten Sie in unserem Video!





Weitere Nachrichten, Aktienkurse und Prognosen zu Microsoft: Ausführliche Analysen







Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

Roland Jegen ist seit über 10 Jahren an der Börse aktiv. Seit Anfang 2016 arbeitet er als Trading Experte bei WH SelfInvest. Neben der klassischen Chartanalyse gehören Auction Market Theory und Market Profile sowie automatisierte Handelssysteme zu seinen Steckenpferden.



Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.