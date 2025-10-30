Ai Holdings Aktie
WKN DE: A0MML3 / ISIN: JP3105090009
|
30.10.2025 16:31:00
Microsoft is defending its heavy AI spending with this buzzword
Microsoft CEO Satya Nadella talked up the “fungibility” of its technology in response to concerns about an AI overbuild.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!