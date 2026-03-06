Microvision gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Microvision hat sich am 04.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,12 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,140 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 86,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 0,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 1,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,350 USD beziffert. Im Vorjahr waren -0,460 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Microvision 1,21 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 74,26 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 4,70 Millionen USD umgesetzt worden.

