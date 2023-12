MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:06 Uhr) +++++

INDEX Stand +- % +-% YtD

E-Mini-Future S&P-500 4.604,25 -0,1% +16,2%

E-Mini-Future Nasdaq-100 16.072,50 -0,2% +41,3%

Euro-Stoxx-50 4.530,93 +0,2% +19,4%

Stoxx-50 4.062,72 -0,0% +11,3%

DAX 16.760,10 +0,0% +20,4%

FTSE 7.512,86 -0,6% +1,4%

CAC 7.542,58 +0,2% +16,5%

Nikkei-225 32.791,80 +1,5% +25,7%

EUREX Stand +/- Punkte +/- Punkte YtD

Bund-Future 134,85 +0,18 +2,05

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 70,87 71,23 -0,5% -0,36 -7,7%

Brent/ICE 75,41 75,84 -0,6% -0,43 +1,5%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 36,545 38,84 -5,9% -2,30 -54,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.996,09 2.004,62 -0,4% -8,54 +9,4%

Silber (Spot) 22,93 23,01 -0,3% -0,08 -4,3%

Platin (Spot) 924,88 921,05 +0,4% +3,83 -13,4%

Kupfer-Future 3,78 3,82 -0,9% -0,04 -0,7%

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Etwas leichter dürfte die Wall Street am Montag in einem voraussichtlich abwartenden Geschäft in den Handel gehen. Nach dem Arbeitsmarktbericht vom Freitag, der Aktien gestützt hatte, stehen in dieser Woche zwei wichtige Termine im Fokus: Inflationsdaten am Dienstag und die letzte Fed-Sitzung des Jahres am Mittwoch. Im Vorfeld könnte das Geschäft ruhig und vorsichtig verlaufen. Bei den Einzelwerten richten die Anleger den Blick auf Macy's. Eine Investorengruppe hat ein Kaufangebot in Höhe von 5,8 Milliarden Dollar für die Kaufhauskette gemacht. Arkhouse Management, eine auf Immobilien spezialisierte Investmentfirma, und Brigade Capital Management, ein globaler Vermögensverwalter, haben am 1. Dezember ein Angebot zum Erwerb der Macy's-Aktien, die sie noch nicht besitzen, für 21 Dollar pro Aktie unterbreitet. Für die Aktie geht es um 19 Prozent auf 20,69 Dollar nach oben. Im Schlepptau steigen Nordstrom und Kohl's um jeweils rund 5 Prozent.Cigna hat einen 140 Milliarden Dollar schweren Zusammenschluss mit Humana aufgegeben, nachdem sich die Aktionäre gegen den Krankenversicherungs-Megadeal gesträubt hatten, und plant nun umfangreiche Aktienrückkäufe. Cigna verteuern sich um 12 Prozent, Humana gewinnen 2,4 Prozent.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

23:00 US/Oracle Corp, Ergebnis 2Q

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Kaum verändert - "Der DAX dürfte die Rally-Gewinne zunächst mehr oder weniger verteidigen", so ein Händler mit Blick auf das Plus von nun schon über 2.000 Punkten in den vergangenen Wochen und die damit erzielten Rekordstände. Im Fokus stehen die Zinsentscheidungen der US-Notenbank und der Europäischen Zentralbank im Wochenverlauf. Danach gehen Händler de facto von einem Ende der Börsenaktivitäten von Großanlegern aus, da die Bücher fürs Jahr dann voraussichtlich geschlossen werden. In China nehmen derweil die Deflationsgefahren weiter zu. Die dortigen Verbraucherpreise sind im November um 0,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr gefallen. Die Preise signalisieren eine anhaltende Nachfrageschwäche der chinesischen Wirtschaft. Für den chinasensiblen Rohstoffsektor geht es 0,7 Prozent nach unten, Rio Tinto verlieren in London 1,9 Prozent. Uniper haussieren mit Aufschlägen von 13,8 Prozent. Treiber sind Pläne, nach einem Kapitalschnitt wieder mit Dividendenzahlungen zu beginnen. Encavis leiden mit einem Minus von 6,2 Prozent unter einer Abstufung auf "Underweight" durch Morgan Stanley. Im TecDAX gewinnen Morphosys 11,6 Prozent. Das Biotech -Unternehmen steht im Fokus mit seiner Investoren-Konferenz zu zukünftigen Aussichten von Pelabresib. Hier wurden positive Studiendaten aus einer Phase-3-Manifest-2-Studie vermeldet.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:14 Fr, 17:14 % YTD

EUR/USD 1,0768 +0,1% 1,0767 1,0759 +0,6%

EUR/JPY 157,43 +0,8% 156,56 155,52 +12,2%

EUR/CHF 0,9475 +0,0% 0,9469 0,9467 -4,3%

EUR/GBP 0,8555 -0,3% 0,8583 0,8583 -3,3%

USD/JPY 146,21 +0,8% 145,38 144,52 +11,5%

GBP/USD 1,2587 +0,3% 1,2545 1,2536 +4,1%

USD/CNH (Offshore) 7,1897 +0,1% 7,1911 7,1836 +3,8%

Bitcoin

BTC/USD 42.317,85 -3,4% 42.245,80 43.877,46 +154,9%

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Uneinheitlich - Während der HSI in Hongkong (Späthandel) um 1,2 Prozent deutlicher nachgab, ging es in Tokio für den Nikkei-225 um 1,5 Prozent nach oben auf 32.792 Punkte. Er hatte aber an den beiden Handelstagen zuvor auch sehr stark nachgegeben, vor allem weil der Yen massiv aufgewertet hatte. Von dieser Seite kam nun wieder etwas Entlastung, der Dollar zeigte sich mit zuletzt 145,50 Yen merklich erholt, verglichen mit Ständen knapp über 144 zum Handelsende am Freitag in Tokio.Daneben verwiesen Teilnehmer auf die leicht positive Vorgabe der Wall Street, nachdem dort die Arbeitsmarktdaten für November insgesamt im Rahmen der Erwartungen ausgefallen waren. Damit verfestigte sich die Einschätzung der meisten Marktteilnehmer einer weichen Landung der US-Wirtschaft bei zugleich günstigen Aussichten für sinkende Zinsen im kommenden Jahr. In Seoul ging es um 0,3 Prozent nach oben, in Schanghai um 0,7 Prozent.

+++++ CREDIT +++++

Die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt treten am Montag auf der Stelle. Das Geschäft am Primärmarkt geht deutlich zurück, und am Sekundärmarkt treten nun noch die US-Verbraucherpreise und danach verschiedene Notenbanken als mögliche Impulsgeber in den Vordergrund. Die US-Notenbank tagt am Mittwoch, die Europäische Zentralbank (EZB) und Bank of England (BoE) am Donnerstag. "Hinweise zu Zinssenkungen dürften weder von der Fed noch von der EZB zu hören sein", so Robert Rethfeld von Wellenreiter-Invest. Die Wahrscheinlichkeit einer Beibehaltung des US-Leitzinses für den kommenden Termin liege bei 98 Prozent. Der Markt preise eine erste Leitzinssenkung für die Sitzung im Mai 2024 ein, aber auch die März-Sitzung sei noch im Spiel. Zur EZB meint Rethfeld, diese werde ihren Leitzins von 4 Prozent im Einlagesatz in dieser Woche ebenfalls beibehalten.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

CTS EVENTIM

ist einem Medienbericht zufolge unter den Bietern für einen der größten britischen Tickethändler, See Tickets. Wie die Financial Times mit Verweis auf mehrere Informanten berichtet, sind die Anschutz Entertainment Group (AEG), der die Londoner O2-Arena gehört, sowie CTS Eventim, mit der AEG gemeinsam das Londoner Hammersmith Apollo besitzt, unter den Interessenten.

CTS EVENTIM

expandiert auf dem US-Markt: Der MDAX-Konzern gründet zusammen mit dem US-Veranstaltungsmanager Walter McDonald ein neues Unternehmen im Bereich Live Entertainment. Der Fokus von The Touring Co werde auf Tourneen in Nordamerika und darüber hinaus liegen. McDonald ist CEO und Minderheitsgesellschafter des neuen Unternehmens. Finanzielle Details wurden nicht genannt.

MORPHOSYS

hat weitere Ergebnisse aus seiner klinischen Phase-3-Studie mit seinem wichtigsten Patientenkandidaten Pelabresib vorgelegt. Gegen Myelofibrose, eine seltene Krebserkrankung des Knochenmarks, habe Pelabresib in Kombination mit dem Standardmedikament Ruxolitinib bei allen vier Krankheitsmerkmalen Verbesserungen gezeigt - im Vergleich zur Behandlung mit Ruxolitinib plus Placebo.

BOEING

macht Stephanie Pope zur Nummer 2 in der Unternehmensführung und damit zur potenziellen Nachfolgerin von CEO David Calhoun. Pope, die seit 2022 die Service-Sparte von Boeing leitet, soll bereits am Montag zum Chief Operating Officer ernannt werden, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten. Die Managerin, die bereits seit drei Jahrzehnten bei Boeing ist, setzte sich gegen andere Top-Manager durch, die sich um den Posten beworben haben.

GSK

darf sein Medikament Jemperli in der Europäischen Union in Kombination mit Chemotherapie zur Behandlung des primären fortgeschrittenen oder rezidivierenden Endometriumkarzinoms bei erwachsenen Frauen vermarkten. Eine entsprechende Zulassung erteilte jetzt die EU-Kommission. Das Endometriumkarzinom befällt die innere Schleimhaut der Gebärmutter.

MACY'S

könnte sich bald von der Börse verabschieden. Mehreren Informanten zufolge hat eine Investorengruppe ein Kaufangebot in Höhe von 5,8 Milliarden Dollar für die bekannte US-Kaufhauskette unterbreitet.

MISTRAL AI

Das auf Künstliche Intelligenz (KI) spezialisierte französische Startup Mistral AI hat sich nach eigenen Angaben Investitionen in Höhe von 385 Millionen Euro gesichert. Das Unternehmen wolle ein "europäischer Champion mit weltweiter Ausrichtung im Bereich Künstliche Intelligenz" werden, erklärte Unternehmenschef Arthur Mensch am Sonntag. Unter den europäischen KI-Unternehmen ist bislang lediglich Aleph Alpha aus Heidelberg finanziell noch besser ausgestattet.

NOVARTIS

