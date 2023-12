MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

In Deutschland endet der Aktienhandel um 14.00 Uhr, in Großbritannien um 13.30 Uhr. In Südkorea findet kein Handel statt. Am US-Anleihemarkt endet der Handel bereits um 20.00 Uhr MEZ.

MONTAG: An Neujahr ruht der Handel an allen relevanten Börsen (Amsterdam, Brüssel, Frankfurt, Helsinki, Hongkong, Kopenhagen, Lissabon, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Moskau, New York (Aktien- und Anleihemarkt), Oslo, Paris, Seoul, Schanghai, Singapur, Stockholm, Sydney, Tokio, Wien und Zürich).

+++++ AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (12.58 Uhr) +++++

INDEX Stand +- % +-% YtD

E-Mini-Future S&P-500 4.835,75 +0,1% +21,0%

E-Mini-Future Nasdaq-100 17.116,25 +0,2% +48,9%

Euro-Stoxx-50 4.529,49 +0,3% +19,4%

Stoxx-50 4.094,91 +0,4% +12,1%

DAX 16.741,13 +0,2% +20,2%

FTSE 7.738,04 +0,2% +3,6%

CAC 7.557,93 +0,3% +16,8%

Nikkei-225 33.464,17 -0,2% +28,2%

EUREX Stand +/- Punkte +/- Punkte YtD

Bund-Future 137,39 -0,79 +4,59

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 72,12 71,77 +0,5% +0,35 -5,5%

Brent/ICE 77,61 77,15 +0,6% +0,46 -2,4%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 33,195 34,00 -2,4% -0,80 -60,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.067,63 2.065,37 +0,1% +2,26 +13,4%

Silber (Spot) 23,79 24,03 -1,0% -0,24 -0,7%

Platin (Spot) 1.006,45 1.008,00 -0,2% -1,55 -5,8%

Kupfer-Future 3,91 3,92 -0,3% -0,01 +2,9%

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Die Wall Street dürfte am letzten Handelstag des Jahres mit kleinen Aufschlägen in den Handel gehen. Es ist mit einem ruhigen, impulsarmen Geschäft zu rechnen. Die Stimmung an den Märkten wird weiter gesprägt von der Hoffnung auf eine Serie von Zinssenkungen der US-Notenbank im kommenden Jahr. Freilich mehren sich warnende Stimmen, die darauf abheben, dass die Lockerung der Geldpolitik weniger stark ausfallen könnte als von den Märkten erwartet.

Bei den Einzelwerten zeigen sich die Aktien der Google-Mutter Alphabet kaum bewegt von einem Medienbericht, wonach der Betreiber der Suchmaschine in einem Rechtsstreit um Nutzerdaten in einen Vergleich eingewilligt hat. Die Bedingungen der Einigung seien nicht veröffentlicht worden, doch wollten die Anwälte bis zum 24. Februar den formalen Vergleichsvorschlag dem Gericht zur Genehmigung vorlegen, meldet die Nachrichtenagentur Reuters. Google sei vorgeworfen worden, heimlich die Suchaktivitäten von Nutzern verfolgt zu haben, die annahmen, die Suchmaschine im Privatmodus zu nutzen. Die Kläger hätten mindestens 5 Milliarden Dollar gefordert.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

15:45 Index Einkaufsmanager Chicago Dezember

PROGNOSE: 50,0

zuvor: 55,8

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Etwas fester - Wie bereits an den vergangenen Tagen zu beobachten, fallen die Umsätze sehr dünn aus. Die Nachrichtenlage gibt weiterhin nichts her, viele Akteure dürften am Handel nicht mehr teilnehmen. Vereinzelt ist Window-Dressing im weiteren Verlauf nicht auszusschließen. Große Anleger versuchen dabei die Bewertung ihrer Positionen noch etwas "aufzuhübschen". Bei den Nebenwerten finden sich bei den Tagesgewinner einige Aktien, die über das gesamte Jahr klar unterdurchschnittlich bzw. schlecht abgeschnitten haben. Im MDAX gewinnen SMA Solar 2,1 Prozent, Nordex 2 und Delivery Hero 1,8 Prozent nach Rücksetzern um 12 bzw. 45 bzw. 22 Prozent seit Jahresbeginn. Immerhin eine kursbewegende Nachricht gibt es am Freitag, nämlich von Enapter, die Aktie legt um 11,5 Prozent zu. Der Spezialist für Module zur Herstellung von grünem Wasserstoff geht eine exklusive Partnerschaft mit Solar Invest International ein und gewährt dem Partner die Vertriebslizenz für die USA. Als Gegenleistung zahlt Solar Invest insgesamt 25 Millionen Euro. In Folge erwartet Enapter für 2023 ein ausgeglichenes operatives Ergebnis, ursprünglich war mit bis zu minus 11 Millionen Euro gerechnet worden.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:30 Do, 17:49 % YTD

EUR/USD 1,1074 +0,1% 1,1068 1,1080 +3,5%

EUR/JPY 156,75 +0,2% 156,35 156,30 +11,7%

EUR/CHF 0,9264 -0,9% 0,9319 0,9298 -6,4%

EUR/GBP 0,8691 +0,0% 0,8677 0,8695 -1,8%

USD/JPY 141,58 +0,2% 141,27 141,06 +8,0%

GBP/USD 1,2742 +0,0% 1,2755 1,2744 +5,4%

USD/CNH (Offshore) 7,1171 -0,0% 7,0962 7,1150 +2,7%

Bitcoin

BTC/USD 42.906,04 +0,6% 42.425,16 42.558,56 +158,5%

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Kleinere Gewinnmitnahmen haben am Freitag den Handel an vielen Börsen in Ostasien und Australien geprägt. Nachrichtenlage und Umsätze waren am letzten Handelstag des Jahres dünn. Von der Wall Street, die am Donnerstag wenig verändert geschlossen hatte, kamen trotz einem neuerlichen Rekordhoch des Dow keine Impulse. In Tokio ging es mit dem Nikkei-225-Index um 0,2 Prozent nach unten. 2023 hat der Index damit um 28 Prozent zugelegt und führt die Börsen der Region Asien-Pazifik an. Gestützt wurde der japanische Aktienmarkt wie viele andere auch von der Hoffnung auf Zinssenkungen der US-Notenbank und darauf deutlich fallende US-Marktzinsen. In Schanghai gewann der Composite-Index nach einem Schlussspurt im späten Handel 0,7 Prozent. Zwar hat sich der Index in den vergangenen Tagen erholt, doch ist die Jahresbilanz hier mit einem Minus von rund 4 Prozent negativ - wie schon in den beiden Jahren davor. Die nur schleppend verlaufende Erholung der chinesischen Wirtschaft vom pandemiebedingten Einbruch verhinderte ein besseres Abschneiden. Noch schlechter lief es für den Hang-Seng-Index in Hongkong, dessen Jahresverlust sich auf fast 14 Prozent summiert. Am Freitag zeigte sich der Index im späten Handel knapp behauptet. An der Börse im südkoreanischen Seoul wurde mit Blick auf den bevorstehenden Jahreswechsels bereits am Donnerstag letztmals gehandelt. Mit einem Plus von 18,7 Prozent ist die Jahresbilanz des Leitindex Kospi stark ausgefallen. Nicht ganz so gut lief es für den australischen Aktienmarkt. Der S&P/ASX-200 gewann im Jahresverlauf 7,8 Prozent, am Freitag schloss er 0,3 Prozent niedriger. 2022 hatte der Index mit einem Minus von 5,5 Prozent abgeschlossen.

+++++ CREDIT +++++

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Unternehmens- und Staatsanleihen treten am letzten Handelstag des Jahres 2023 auf der Stelle. Das Geschäft steht still, zumal der Handel in London bereits um 13.30 Uhr MEZ beendet wird. Viele Marktteilnehmer haben die Bücher für das Jahr geschlossen.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

SAP/SIEMENS

In die globale Rangliste der 100 wertvollsten Unternehmen haben es zum Jahresende 2023 zwei deutsche Konzerne geschafft. Wie aus einer Analyse der Beratungs- und Prüfungsgesellschaft EY hervorgeht, hat sich SAP mit einem Börsenwert von 181 Milliarden US-Dollar auf Rang 61 von 106 verbessert. Siemens kommt mit 148 Milliarden Dollar auf den 88. Platz nach Rang 115 im Vorjahr. Geprägt worden sei das Börsenjahr von Technologieunternehmen.

HAPAG-LLOYD

lässt seine Schiffe das Rote Meer weiterhin umfahren. Die Entscheidung sei nach einer Sitzung des Krisenausschusses der Reederei gefallen, sagte ein Sprecher des Konzerns. Die nächste Bewertung der Situation soll am 2. Januar erfolgen.

