MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

INDEX Stand +- % +-% YtD

E-Mini-Future S&P-500 5.539,75 +0,0% +12,8%

E-Mini-Future Nasdaq-100 20.015,75 +0,2% +15,0%

Euro-Stoxx-50 4.929,45 -0,1% +9,0%

Stoxx-50 4.539,97 -0,2% +10,9%

DAX 18.204,35 +0,1% +8,7%

FTSE 8.254,91 +0,1% +6,7%

CAC 7.621,61 -0,5% +1,0%

Nikkei-225 39.667,07 +1,3% +18,5%

EUREX Stand +/- Punkte +/- Punkte YtD

Bund-Future 132,20 -0,37 -5,47

Rentenmarkt zuletzt +/- absolut +/- YTD

DE-Rendite 10 J. 2,43 +0,03 -0,14

US-Rendite 10 J. 4,28 +0,03 +0,40

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 81,59 80,83 +0,9% +0,76 +13,8%

Brent/ICE 85,72 85,01 +0,8% +0,71 +12,5%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 35,18 34,54 +1,9% +0,64 +7,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.310,04 2.319,20 -0,4% -9,16 +12,0%

Silber (Spot) 28,94 28,93 +0,0% +0,01 +21,7%

Platin (Spot) 997,70 986,50 +1,1% +11,20 +0,6%

Kupfer-Future 4,35 4,38 -0,5% -0,02 +10,9%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Die Ölpreise ziehen in einer Gegenbewegung auf die Verluste vom Vortag etwas an, auch gestützt von der Erwartung einer höheren Nachfrage aufgrund des US-Feiertags am 4. Juli. Ansonsten warten die Akteure am Ölmarkt auf die wöchentlichen Daten der staatlichen Energy Information Administration zu den Ölvorräten der USA. Analysten rechnen im Konsens mit einer Abnahme der Rohölvorräte um 2,3 Millionen Barrel in der vergangenen Woche und einem Rückgang der Benzinbestände um 1,2 Millionen Barrel. Daten des Branchenverbands API vom Dienstag zufolge erhöhten sich die Rohölbestände in der vergangenen Woche jedoch um 914.000 Barrel.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Zum Start in den Mittwochshandel zeichnen sich an den US-Börsen kleine Gewinne ab, wobei vor allem die Technologiewerte ihre Erholungsbewegung fortsetzen dürften, gestützt von Schwergewicht Nvidia. Die Aktie der KI-Wette hatte am Dienstag 6,7 Prozent gewonnen, nachdem sie an den drei Handelstagen davor insgesamt 13 Prozent eingebüßt hatte. Im vorbörslichen Handel am Mittwoch liegen Nvidia 2 Prozent im Plus.

Insgesamt dürfte der Handel von Zurückhaltung geprägt sein, denn das eigentliche Highlight der Woche, der PCE-Preisindex, wird erst am Freitag veröffentlicht. Der mit Spannung erwartete Index der persönlichen Konsumausgaben gilt als bevorzugtes Preismaß der US-Notenbank. Volkswirte schätzen, dass sich der Preisauftrieb verlangsamt hat, was eine Zinssenkung durch die Federal Reserve wahrscheinlicher machen würde. Am Mittwoch werden konjunkturseitig die Mai-Daten zu den Neubauverkäufen veröffentlicht. Ökonomen prognostizieren einen Anstieg um 0,9 Prozent zum Vormonat, nachdem im April ein Rückgang um 4,7 Prozent verzeichnet wurde.

Allmählich läuft auch die Bilanzsaison an. Hier hat der Logistikkonzern Fedex mit einem überraschend guten Quartalsgewinn und einem optimistischen Ausblick überzeugt. Die Aktie macht einen Satz von fast 14 Prozent. Dies wird getoppt von der Rivian-Aktie, die um 38 Prozent nach oben schießt. Volkswagen steigt bei dem Hersteller von Elektroautos ein und investiert zunächst 1 Milliarde Dollar.

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Allgeier: 0,50 EUR

Envitec Biogas: 3,00 EUR

Nabaltec: 0,28 EUR

Ringmetall: 0,10 EUR

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

16:00 Neubauverkäufe Mai

PROGNOSE: +0,9% gg Vm

zuvor: -4,7% gg Vm

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Nach dem Rücksetzer am Vortag erholen sich die europäischen Aktienmärkte am Mittwoch. Allerdings kommen die Indizes deutlich von den Tageshochs zurück. Der DAX wird unterstützt von Schwergewicht SAP, das um 2,7 Prozent auf ein Rekordhoch zulegt. Der Stoxx-Index der Technologie-Aktien gewinnt 1,1 Prozent und steht damit an der Spitze der Branchenindizes. Damit profitiert er von der aktuell verbesserten Stimmung für den Sektor. Deutsche Post- DHL (+1,3%) und andere Logistik-Aktien profitieren von einer guten Geschäftsentwicklung bei Fedex. Kühne + Nagel gewinnen 2,5 Prozent. Douglas (-1%) setzen ihre Baisse fort und notieren auf Allzeittief. Ein Händler verweist auf den unerwartet schwachen GfK-Konsumindex. Weiterhin nicht gefragt sind die Titel der Autoindustrie. Ihr europäischer Stoxx-Branchenindex notiert nahezu unverändert. VW verlieren 1,6 Prozent und liegen nur knapp über ihrem Jahrestief. Der Konzern investiert zunächst 1 Milliarde Dollar in Rivian, einem US-Hersteller von Elektrofahrzeugen, die Summe könnte bis auf 5 Milliarden steigen. Zudem ist ein Gemeinschaftsunternehmen geplant.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:47 Di, 17:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0685 -0,3% 1,0698 1,0707 -3,3%

EUR/JPY 171,10 +0,0% 171,00 171,01 +10,0%

EUR/CHF 0,9595 +0,1% 0,9585 0,9574 +3,4%

EUR/GBP 0,8437 -0,1% 0,8435 0,8445 -2,7%

USD/JPY 160,14 +0,3% 159,84 159,74 +13,7%

GBP/USD 1,2664 -0,2% 1,2683 1,2677 -0,5%

USD/CNH (Offshore) 7,3008 +0,2% 7,2949 7,2899 +2,5%

Bitcoin

BTC/USD 61.243,28 -1,1% 61.545,76 61.424,44 +40,6%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der Euro gibt zum Dollar etwas nach. Der Dollarindex steigt um 0,2 Prozent. Laut Bank of America (BoA) könnte die aktuelle Dollarstärke noch eine Weile andauern. Denn Zinssenkungen in den USA und eine wirtschaftliche Erholung in China blieben ferne Ziele. Der Greenback werde durch das höhere Zinsniveau in den USA gestützt, während beim Euro eine Risikoprämie wegen der Frankreich-Wahl verlangt werde. "Ab September könnte eine höhere implizite Volatilität und die Nähe zu Fed-Senkungen förderlicher für die Korrektur der Dollar-Überbewertung sein." Die Fed sollte die Zinsen im Dezember senken, obwohl auch September möglich bleibe.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Nach der Erholung des US-Technologiesektors am Dienstag ist es am Mittwoch an den Börsen in Ostasien und Australien zumeist nach oben gegangen. Dabei fielen die Kursausschläge aber sehr unterschiedlich aus. Klarer Tagessieger war die Börse in Tokio, die unverändert Rückenwind vom schwachen Yen erhielt. Er sorge für Fantasie bezüglich steigender Unternehmensgewinne, sagten Aktienhändler. In Sydney tendierten die Kurse leichter. Ungünstig ausgefallene Inflationsdaten sorgten für Verkäufe, denn sie schürten Spekulationen, dass die australische Notenbank im August womöglich die Zinsen erhöhen könnte. Eher verhalten fielen die Kursgewinnean den Börsen in Schanghai und Hongkong aus. An den chinesischen Märkten werde weiter auf konkrete neue Unterstützungsmaßnahmen für die Wirtschaft aus Peking gewartet, hieß es. Dies könne im Juli der Fall sein nach der Tagung des Politbüros. Gesucht waren in der gesamten Region Aktien aus dem Technologiesektor im Sog ihrer US-Pendants. Unter anderem hatte sich das Technologie-Flaggschiff Nvidia um über 6 Prozent deutlich erholt, nachdem der Kurs an den drei Vortagen um rund 13 Prozent eingenickt war. In Seoul verteuerten sich SK Hynix um über 5 und Hanmi Semiconductor um 4 Prozent, in Tokio ging es für Tokyo Electron um 3,6 und für Advantest um 7 Prozent nach oben. Bei Advantest stützten auch Pläne des Unternehmens zur Steigerung des Gewinns. In Hongkong stieg der Subindex der Technologieaktien um 1,4 Prozent, SMIC verteuerten sich um gut 3 Prozent.

+++++ CREDIT +++++

Die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt treten am Mittwoch auf der Stelle. Unter dem Strich bewegt sich am Kreditmarkt damit schon seit über einer Woche kaum noch etwas. Ob in den Spreads bereits ein Wahlsieg der Rechten in Frankreich eingespreist ist, darüber herrscht keine Einigkeit am Markt. "Gemessen an der Spread-Ausweitung während der Finanzkrise ist kaum etwas passiert", so ein Marktteilnehmer.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

MTU AERO ENGINES

kooperiert mit der französischen Safran bei der Entwicklung von Triebwerken für Militärhubschrauber. Beide Unternehmen haben dafür nun ein paritätisch geführtes Gemeinschaftsunternehmen gegründet, das seinen Sitz im französischen Bordes haben soll.

EEX

Die Leipziger Energiebörse European Energy Exchange (EEX) will nicht länger das Stromhandels- und Clearinggeschäft der Nasdaq für den nordischen Markt übernehmen. Die Vereinbarung mit Nasdaq sei beendet worden, teilte die zur Deutschen Börse gehörende EEX mit.

