MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MITTWOCH: In Südkorea bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Hangeul" (Tag des koreanischen Alphabets) geschlossen.

+++++ AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:19 Uhr) +++++

INDEX Stand +- % +-% YtD

E-Mini-Future S&P-500 5.797,50 -0,1% +17,1%

E-Mini-Future Nasdaq-100 20.281,50 -0,1% +15,4%

Euro-Stoxx-50 4.955,30 +0,1% +9,6%

Stoxx-50 4.432,22 +0,2% +8,3%

DAX #NV +0,3% +14,2%

FTSE 8.210,34 +0,2% +5,9%

CAC 7.542,04 +0,3% -0,0%

Nikkei-225 39.277,96 +0,9% +17,4%

EUREX Stand +/- Punkte +/- Punkte YtD

Bund-Future 133,66 +0,08 -3,51

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 73,17 73,57 -0,5% -0,40 +3,6%

Brent/ICE 76,89 77,18 -0,4% -0,29 +2,6%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 38,68 38,57 +0,3% +0,11 +4,9%

Die Ölpreise geben nach dem deutlichen Vortagesrücksetzer noch etwas weiter nach. Die Preise für die Sorten WTI und Brent sinken um bis zu 0,5 Prozent. Am Vortag hatten Gewinnmitnahmen eingesetzt, nachdem die Preise angesichts der Verschärfung im Nahostkonflikt kräftig zugelegt hatten.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Am US-Aktienmarkt dürfte es zum Start in den Mittwoch ruhig zugehen. Die Futures auf die großen Indizes deuten auf eine knapp behauptete Tendenz hin. Nach den kräftigen Gewinnen am Vortag, angeführt von Aktien aus dem Technologiesektor, käme eine Verschnaufpause nicht überraschend. Zumal am Donnerstag wichtige Inflationsdaten auf dem Kalender stehen. Sie dürften neue Hinweise über das potenzielle Zinssenkungstempo der US-Notenbank liefern. Für Bewegung könnten Reden von US-Notenbanker sorgen. Während des späten US-Handels wird dann das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung veröffentlich. Darüber, ob es das Potenzial hat, für frische Impulse zu sorgen, gehen die Meinungen auseinander. Unter den Einzelwerten werden Alphabet vorbörslich rund 1 Prozent niedriger gesehen. Die USA haben das Unternehmen wegen seiner Marktmacht ins Visier genommen. Als Strafe für monopolistische Praktiken der Tochter Google fasst das Justizministerium unter anderem eine Aufspaltung des Suchmaschinenkonzerns ins Auge, wie aus Gerichtsdokumenten hervorgeht. Boeing kommen ebenso um gut 1 Prozent zurück. Bei dem Flugzeugbauer stecken die Tarifverhandlungen in einer Sackgasse, nachdem eine dritte Verhandlungsrunde gescheitert ist. Arcadium Lithium schießen um rund 30 Prozent nach oben. Rio Tinto kauft Arcadium für 6,7 Milliarden Dollar und wird damit zu einem der führenden Produzenten eines wichtigen Rohstoffs, der in Batterien für Elektrofahrzeuge verwendet wird.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

- DE/Bechtle AG, Kapitalmarkttag

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Behauptet - Die Konsolidierung an den europäischen Aktienmärkten setzt sich am Mittwoch fort. Weiter positiv bewertet wird der weltweite Zinstrend, der nach unten gerichtet bleibt. Günstig für die Inflationsentwicklung ist der weitere Rückgang der Ölpreise. Am Aktienmarkt liegt der Subindex der zinssensitiven Immobilienaktien mit einem Plus von 0,8 Prozent an der Spitze, gefolgt von den Autotiteln (+0,7%). Am Ende rangieren Banktitel (-0,4%) und Öl - und Gas-Aktien (-0,3%). Bayer fallen um 7,2 Prozent. Bei den Glyphosat-Prozessen in den USA hat Bayer wieder einen Rückschlag erlitten. Ein Fall muss erneut neu aufgerollt werden. Seinerzeit hatte ein Gericht in Teilen zu Gunsten der inzwischen von Bayer übernommenen Monsanto entschieden. Continental gewinnen 6,4 Prozent. Der Autozulieferer dürfte bereits im dritten Quartal den Großteil der positiven Effekte aus noch offenen Preisverhandlungen erzielen, wie er Analysten sagte. "Die Aussagen werden dahin interpretiert, dass das dritte Quartal etwas besser gelaufen ist als befürchtet", so ein Marktteilnehmer. Gerresheimer steigen um 4,5 Prozent. Der aktivistische Investor Eminence Capital hat sich mit 5,43 Prozent an dem Unternehmen beteiligt. Das weckt Hoffnungen auf bessere Zeiten, nachdem der Kurs zuletzt drastisch eingebrochen war. Aixtron verlieren 2,2 Prozent. Die Deutsche Bank hat die Aktie auf "Hold" abgestuft. Air France-KLM steigen um 1,0 und Lufthansa um 0,4 Prozent. Die Aussichten für die Fluglinien seien günstig, heißt es von der Deutschen Bank mit Blick auf die hohe Auslastung der Kapazitäten. Zugleich komme der Ausbau der Kapazitäten nicht hinterher.

+++++ DEVISEN +++++

zuletzt +/- % Mi, 9:07 Di, 17:01 % YTD

EUR/USD 1,0966 -0,1% 1,0958 1,0970 -0,7%

EUR/JPY 162,97 +0,1% 162,47 162,69 +4,7%

EUR/CHF 0,9401 -0,1% 0,9397 0,9410 +1,3%

EUR/GBP 0,8375 -0,0% 0,8385 0,8378 -3,5%

USD/JPY 148,61 +0,3% 148,32 148,31 +5,5%

GBP/USD 1,3094 -0,1% 1,3068 1,3093 +2,9%

USD/CNH (Offshore) 7,0734 +0,0% 7,0669 7,0585 -0,7%

Bitcoin

BTC/USD 62.144,35 -0,4% 62.353,50 62.711,20 +42,7%

Am Devisenmarkt gibt der Euro leicht um 0,1 Prozent nach auf 1,0966 Dollar. Nach Aussage von ING wiegen die Spannungen im Nahen Osten schwerer als die Aussichten auf neue fiskalische Konjunkturmaßnahmen in China. Für den Euro sei die Aussicht auf neue chinesische Konjunkturmaßnahmen positiv zu sehen, weil der Euroraum einen relativ hohen Anteil von Exporten am Bruttoinlandsprodukt aufweise. Dies werde jedoch von den Spannungen im Nahen Osten als Bremsfaktor überlagert, so Analyst Chris Turner.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Uneinheitlich - Der Schanghai-Composite gab mehr als die kräftigen Rallygewinne vom Vortag wieder ab. Auch in Hongkong ging es nach der Rally der jüngsten Vergangenheit nach unten. An den chinesischen Plätzen hatte sich am Dienstag Enttäuschung über ausgebliebene weitere Konjunkturprogramme Pekings breitgemacht und für umfangreiche Gewinnmitnahmen gesorgt. Zuvor waren die Aktienkurse tagelang stark gestiegen, gestützt von massiven Konjunkturmaßnahmen der chinesischen Regierung und geldpolitischen Lockerungen. Beide Indizes liegen trotz der jüngsten massiven Korrekturbewegungen immer noch rund 20 Prozent höher als vor rund drei Wochen. Unter Abgabedruck standen in Hongkong weiter vor allem Immobilienwerte. In Tokio sind die Sorgen vor einer strafferen Fiskalpolitik in Japan etwas zurückgegangen. Der neue Premierminister Shigeru Ishiba hatte erklärt, dass er keine unmittelbaren Pläne für die Erhöhung einer Steuer auf Kapitalerträge habe. Im Technologiesegment verteuerten sich nach starker Vorlage aus den USA für den Technologiesektor Advantest um 3,6 und Tokyo Electron um 1,2 Prozent. Seven & I Holdings stiegen um 4,7 Prozent. Medienberichten zufolge soll die kanadische Couche-Tard ihr Gebot für den Betreiber der 7-Eleven-Kette aufgestockt haben. In Sydney tat sich wenig, in Neuseeland stütze eine deutliche Zinssenkung der Zentralbank um 50 Basispunkte. Auch die Börse in Indien verzeichnet Aufschläge. Die indische Zentralbank hat hier ihren Leitzins zwar wie erwartet unverändert belassen, aber die Tür für eine mögliche Lockerung offen gelassen.

+++++ CREDIT +++++

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Unternehmens- und Staatsanleihen (CDS) treten auch am Mittwoch mehrheitlich auf der Stelle. Der Markt wartet auf die US-Inflationsdaten am Donnerstag und damit auf Hinweise über das Zinssenkungspotenzial. Darüber hinaus dürfte dann die Berichtssaison in den Blick rücken.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

DAIMLER TRUCKS

Belastet von teils massiven Absatzrückgängen in Europa und Asien hat Daimler Trucks im dritten Quartal weniger Nutzfahrzeuge an Kunden übergeben als im Vorjahreszeitraum. In Summe sackte der Absatz um 11 Prozent auf 114.917 Fahrzeuge ab, wie der DAX-Konzern mitteilte.

GERRESHEIMER

hat einen neuen Großaktionär. Der New Yorker Hedgefonds Eminence Capital hat sich Zugriff auf 5,43 Prozent der Stimmrechte gesichert. Er hält 3,28 Prozent direkt und 2,15 Prozent über Finanzinstrumente.

NORDEX

hat in den ersten neun Monaten ein deutliches Wachstum des Auftragseingangs verzeichnet. Im dritten Quartal schwächten sich die Orders aber spürbar ab. Der Preis zog dagegen deutlich an.

BOEING

Die Tarifverhandlungen bei Boeing stecken in einer Sackgasse. Eine dritte Verhandlungsrunde ist am Dienstagabend gescheitert. Boeing hat sein Angebot wegen "inakzeptabler Forderungen" der Gewerkschaft zurückgezogen.

COUCHE-TARD

versucht es mit einem nachgebesserten Angebot bei der japanischen Seven & i Holdings. Couche-Tard hat eine neue Übernahmeofferte vorgelegt, nachdem der japanische Betreiber der 7-Eleven-Convenience-Stores das frühere Angebot von rund 39 Milliarden Dollar abgelehnt hatte.

GENERAL MOTORS

Trotz der enttäuschenden Entwicklung im Geschäft mit Elektrofahrzeugen hält General Motors an der Prognose für den Bereich fest und peilt kommendes Jahr im Konzern eine im Vergleich zum Vorjahr in etwa ähnliche finanzielle Entwicklung an.

RIO TINTO

hat sich mit Arcadium Lithium auf eine Übernahme geeinigt. Der Bergbaukonzern kauft das US-Unternehmen für 6,7 Milliarden US-Dollar.

===

