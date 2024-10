MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (12:35 Uhr) +++++

INDEX Stand +- % +-% YtD

E-Mini-Future S&P-500 5.863,75 +0,3% +18,4%

E-Mini-Future Nasdaq-100 20.437,50 +0,3% +16,3%

Euro-Stoxx-50 4.939,58 +0,1% +9,3%

Stoxx-50 4.436,84 -0,0% +8,4%

DAX 19.476,70 +0,2% +16,3%

FTSE 8.264,82 -0,1% +6,9%

CAC 7.497,32 -0,1% -0,6%

Nikkei-225 37.913,92 -0,6% +13,3%

EUREX Stand +/- Punkte +/- Punkte YtD

Bund-Future 133,10 -0,13 -4,07

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 70,74 70,19 +0,8% +0,55 0%

Brent/ICE 74,77 74,38 +0,5% +0,39 -0,3%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 42,92 42,30 +1,5% +0,63 +15,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.718,21 2.736,30 -0,7% -18,09 +31,8%

Silber (Spot) 33,13 33,73 -1,8% -0,60 +39,3%

Platin (Spot) 1.006,96 1.029,15 -2,2% -22,19 +1,5%

Kupfer-Future 4,33 4,35 -0,5% -0,02 +9,6%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der Ölpreis profitiert vom ungewissen Fortgang des Nahostkonflikts. Im Gold nehmen Anleger dagegen Gewinne mit.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

An den US-Börsen zeichnen sich zum Start in den Freitagshandel kleine Kursgewinne ab. Übergeordnet dürfte weiter der ungewisse Ausgang der anstehenden Präsidentschaftswahl das Kurspotenzial beschränken. Ansonsten gilt das Interesse der Bilanzsaison mit Zahlen von - unter anderem - Western Digital, Colgate-Palmolive oder Newell Brands. Konjunkturseitig werden die Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter aus dem September sowie der Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan für Oktober veröffentlicht. Im Fokus steht eine nunmehr wohl endgültig gescheiterte Übernahme im Luxusgütersektor. Ein Gericht verbietet Tapestry die Übernahme der Capri Holdings. Es gab der US-Wettbewerbsbehörde FTC recht, die argumentiert hatte, die Übernahme würde den Wettbewerb auf dem Markt für Handtaschen im gehobenen Preissegment behindern. Die Aktie von Capri, zu der die Marken Michael Kors, Versace und Jimmy Choo gehören, bricht vorbörslich um 45 Prozent ein. Der Kurs von Tapestry, Muttergesellschaft von Coach, Stuart Weitzman und Kate Spade, springt um fast 14 Prozent nach oben.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

PORSCHE AG (17:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Umsatzrendite in Prozent):

PROG PROG PROG

3. QUARTAL 3Q24 ggVj Zahl 3Q23

Umsatz 8.731 -10% 10 9.701

Operatives Ergebnis 988 -40% 10 1.649

Operative Umsatzrendite 11,3 -- -- 17,0

Ergebnis nach Steuern/Dritten 727 -38% 8 1.173

Ergebnis je Vorzugsaktie 0,79 -39% 7 1,29

Netto-Cashflow Automobile 1.500 +28% 5 1.169

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter September

PROGNOSE: -1,0% gg Vm

zuvor: 0,0% gg Vm

- BE

15:00 Geschäftsklimaindex Oktober

- US

16:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Oktober

PROGNOSE: 69,0

1. Umfrage: 68,9

zuvor: 70,1

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Die europäischen Aktienmärkte drehen am Freitagmittag nach einem etwas besseren Ifo-Geschäftsklimaindex leicht ins Plus. Dieser Lichtblick für die deutsche Wirtschaft bringt nach Einschätzung der Helaba allerdings nicht allzu viel Gegenwind für die Zinssenkungsabsichten innerhalb der EZB mit sich. Das ifo-Niveau sei weiterhin niedrig und erst eine nachhaltige Serie von Verbesserungen würde die Perspektiven für das deutsche Wachstum merklich aufhellen, heißt es. Unter den Einzelwerten fallen Mercdes Benz um 1,1 Prozent, nachdem die Zahlen des Autoherstellers vor allem auf der Ertragsseite enttäuscht haben. Für die Aktie von Valeo geht es nach der Umsatzwarnung um 10,5 Prozent nach unten. Continental notieren im Gefolge 2,3 Prozent tiefer. Die 27-prozentige Verfehlung der Erwartung beim Betriebsgewinn bei Electrolux stufen die Citi-Analysten als klar negative Überraschung ein. Electrolux brechen an der Börse Stockholm um rund 15 Prozent ein. Positiv kommen dagegen die Holcim-Zahlen an, für den Wert geht es um 1,5 Prozent nach oben. Die Aktie des Online-Glückspielanbieter Zeal Network rückt um 1,7 Prozent vor. Nach einem starken dritten Quartal wurde die EBITDA-Prognose für 2024 auf 42 bis 46 nach zuvor 38 bis 42 Millionen Euro angehoben.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 7:35 Uhr Do, 17:27 % YTD

EUR/USD 1,0826 -0,0% 1,0825 1,0802 -2,0%

EUR/JPY 164,50 +0,1% 164,14 164,09 +5,7%

EUR/CHF 0,9383 +0,1% 0,9366 0,9360 +1,1%

EUR/GBP 0,8340 -0,1% 0,8347 0,8331 -3,9%

USD/JPY 151,97 +0,1% 151,64 151,91 +7,9%

GBP/USD 1,2980 +0,0% 1,2969 1,2966 +2,0%

USD/CNH (Offshore) 7,1361 +0,2% 7,1331 7,1265 +0,2%

Bitcoin

BTC/USD 67.801,55 -0,7% 67.731,80 67.676,10 +55,7%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der Dollar tritt am Freitag mehr oder weniger auf der Stelle, könnte seinen Anstieg jedoch fortsetzen, wie ING meint. Die Analysten verweisen auf die im Vergleich zur europäischen Wirtschaft besser laufenden US-Konjunktur. Auch die Aussicht auf einen Sieg Donald Trumps bei der anstehenden US-Präsidentschaftswahl stütze den Greenback.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Überwiegend im Plus haben sich die Börsen in Ostasien und Australien am Freitag gezeigt. An der Tokioter Börse ging es jedoch vor der Parlamentswahl in Japan am Wochenende und der damit verbundenen Ungewissheit nach unten. Anleger trennten sich von Banken- und Autowerten. Canon verbilligten sich um 1,6 Prozent, nachdem das Unternehmen seine Umsatz- und Gewinnziele für dieses Jahr gesenkt hatte. Die chinesischen Börsen tendierten freundlich. Anleger hofften unverändert auf weitere Konjunkturmaßnahmen der Regierung in Peking, hieß es. Die chinesische Zentralbank hat derweil am Freitag einen wichtigen Zinssatz, den für die mittelfristige Kreditfazilität (MLF), unverändert bei 2,00 Prozent belassen und über diese 700 Milliarden Yuan in das heimische Bankensystem gepumpt. Ferner stellte die Notenbank dem Finanzsystem weitere 292,6 Milliarden Yuan über den siebentägigen Reverse-Repo-Satz zum unveränderten Zins von 1,50 Prozent zur Verfügung. In Seoul schloss der Kospi gut behauptet. Unter den Einzelwerten gewannen KB Financial 8,4 Prozent, nachdem die Bank mit ihren Geschäftszahlen die Erwartungen übertroffen hatte. SK Hynix (+1,4%) profitierten erneut von den am Vortag veröffentlichten, überzeugenden Zahlen. Bei LG Electronics (-5,3%) belasteten weiter die schwachen Drittquartalszahlen vom Vortag.

+++++ CREDIT +++++

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Unternehmens- und Staatsanleihen (CDS) treten zum Wochenschluss weiter auf der Stelle. Auch wenn die Anleihemärkte diese Woche deutlichen Schwankungen unterworfen waren, ist die Erwartung an Zinssenkungen durch die Europäische Zentralbank in den zurückliegenden fünf Tagen deutlich gestiegen, was allgemein stützend wirkt. Die positive Stimmung bei den Risikoassets macht sich aktuell auch in einer Spreadeinengung bei Unternehmensanleihen bemerkbar.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

COVESTRO

Bei der geplanten Übernahme von Covestro hat Adnoc nun die Annahmefrist für das Übernahmeangebot festgelegt. Die Frist läuft von Freitag 25. Oktober bis 27. November um 24:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main).

SIGNIFY

hat im dritten Quartal den Nettogewinn gesteigert und dabei von Kostensenkungen und niedrigeren Steuern profitiert. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte das niederländische Beleuchtungsunternehmen.

STRATEC

hat im dritten Quartal nach den detaillierten Ergebnissen in den ersten neun Monaten auch unter dem Strich deutlich weniger verdient. Im dritten Quartal allein verzeichnete Stratec signifikante Umsatz- und Gewinnrückgänge.

ENI

hat wegen des Ölpreisverfalls seine Jahresprognose gesenkt, kündigte aber eine Aufstockung seiner Aktienrückkäufe um bis zu 400 Millionen Euro an.

HOLCIM

hat im dritten Quartal den operativen Gewinn kräftig gesteigert und sieht sich "auf gutem Weg", die Ziele für das Gesamtjahr zu erreichen.

NATWEST

hat im dritten Quartal die Markterwartungen übertroffen und ihre Umsatz- und Margenprognose für das Gesamtjahr zum zweiten Mal angehoben.

SAFRAN

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

October 25, 2024 06:36 ET (10:36 GMT)