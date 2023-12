Produktkandidat Iptacopan hat in einer klinischen Studie bei der Behandlung der seltenen Nierenerkrankung C3-Glomerulopathie in der Spätphase der Studie sein Primärziel erreicht. Damit könnte Novartis im kommenden Jahr bei den Aufsichtsbehörden den Antrag auf Zulassung stellen.

SANOFI

hat einen klinischen Studienerfolg bei der Behandlung von Knochenmarkstumoren erzielt. In einer Studie, in der die Wirkung von Sarclisa in Kombination mit Carfilzomib, Lenalidomid und Dexamethason (KRd) untersucht wurde, zeigte sich bei transplantationsfähigen Patienten mit neu diagnostiziertem Multiplen Myelom eine bessere Rate der minimalen negativen Resterkrankung im Vergleich zur alleinigen Anwendung von KRd. Die Verbesserung sei statistisch signifikant.

December 11, 2023 07:13 ET (12:13 GMT)