Trotz der seit Oktober andauernden Arbeitsniederlegungen in Skandinavien ist das Tesla-Modell "Model Y" weiterhin sehr beliebt in Schweden. Die Baureihe war 2023 das absatzstärkste Modell in dem Land mit 16.400 Exemplaren, was 5,7 Prozent der gesamten Pkw-Verkäufe in Schweden entsprach.

January 02, 2024 07:11 ET (12:11 GMT)