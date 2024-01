setzt sich neue mittelfristige Finanzziele, die vor allem auf Wachstum zielen. So will der österreichische Anlagenbauer seinen Umsatz bis 2026 auf mehr als 10 Milliarden Euro ausweiten und dabei eine Rendite bezogen auf das EBITA von mehr als 9 Prozent erwirtschaften. Netto peilt Andritz eine Marge von mehr als 6 Prozent an.

ALSTOM

hat in seinem dritten Geschäftsquartal Umsatz und Auftragseingang gesteigert und die Ziele für das im März endende Geschäftsjahr bekräftigt.

ASML

hat im vierten Quartal 2023 mehr verdient als im Vorjahr und die Analystenerwartungen übertroffen. An seiner konservativen Prognose für das laufende Jahr hält der niederländische Hersteller von Lithographiesystemen für die Halbleiterindustrie trotz positiver Signale aus der Halbleiterbranche fest.

EASYJET

hat in ihrem ersten Geschäftsquartal dank höherer Passagierzahlen einen geringeren Verlust eingeflogen als im Vorjahr.

AT&T

hat im vierten Quartal 2023 zwar etwas mehr umgesetzt als erwartet, beim Ergebnis jedoch die Analystenerwartungen leicht verfehlt. Der US-Telekomkonzern wies einen bereinigten Gewinn je Aktie von 54 Cent aus, was sowohl unter dem auf 56 Cent lautenden Analystenkonsens als auch unter dem Vorjahreswert von 61 Cent lag.

