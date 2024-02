plant den Rückzug von der Mailänder Börse. Wie das italienische Luxusbekleidungsunternehmen am Wochenende weiter mitteilte, will in diesem Zusammenhang der Private-Equity-Investor L Catterton, der vom Luxusgüterkonzern LVMH unterstützt wird, 36 Prozent an Tod's übernehmen.

DIAMONDBACK/ENDEAVOR

In der US-Schieferölindustrie gibt es einer weitere Großfusion. Die Konkurrenten Diamondback Energy und Endeavor Energy Resources haben sich auf einen Zusammenschluss geeinigt, aus dem ein Öl - und Gasförderer im Wert von über 50 Milliarden US-Dollar entsteht.

DAIHATSU

hat nach mehr als einem Monat die Produktion im Heimatland teilweise wieder aufgenommen. In Kyoto würden wieder zwei Modelle gefertigt, sagte ein Unternehmenssprecher am Montag. Ende Februar sollen weitere zehn Modelle folgen. Das Verkehrsministerium hatte vergangene Woche erklärt, die Toyota-Tochter erfülle die Sicherheitsanforderungen.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

February 12, 2024 06:53 ET (11:53 GMT)