Der stark rückläufige Umsatz mit dem Covid-Impfstoff Comirnaty hat der Biontech SA im vergangenen Jahr einen deutlichen Umsatz- und Gewinnrückgang beschert. Das Mainzer Unternehme sieht im laufenden Jahr weiter sinkende Erlöse. Gleichzeitig will es seine Forschungsausgaben weiter hochfahren und sich auf die Zulassung von Krebsmedikamenten vorbereiten.

BIONTECH

hat eine Nachfolgerin für den scheidenden Chief Commercial Officer Sean Marett gefunden. Das Mainzer Unternehmen hat Annemarie Hanekamp zum 1. Juli in den Vorstand berufen. Die Niederländerin kommt vom Schweizer Pharmakonzern Novartis.

ENCAVIS

baut seine Kapazität mit seinem bisher größten Solarpark in Deutschland aus. Der MDAX-Konzern baut gemeinsam mit Belectric einen Solarpark mit 114 Megawatt Kapazität in Mecklenburg-Vorpommern.

INDUS

will nach der Rückkehr in die Gewinnzone eine höhere Dividende zahlen. Die Beteiligungsgesellschaft plant für 2023 eine Dividende von 1,20 Euro je Aktie nach 0,80 Euro im Vorjahr.

VOSSLOH

bindet CEO Oliver Schuster bis 2030 an sich, sein Vertrag sei um weitere fünf Jahre bis zum 28. Februar 2030 verlängert worden.

ZEAL

Der Online-Lottoanbieter Zeal hat vergangenes Jahr sowohl den Umsatz als auch den Gewinn gesteigert und die eigene Prognose erreicht.

GOOGLE

Die französische Wettbewerbsbehörde hat Google mit einer Geldstrafe in Höhe von 250 Millionen Euro belegt. Der Suchmaschinenkonzern habe gegen einige Verpflichtungen verstoßen, die bei der Aushandlung von Lizenzverträgen mit einer Reihe von Verlagen in Frankreich eingegangen wurden.

INTEL

erhält von der US-Regierung finanzielle Förderungen von bis zu 8,5 Milliarden US-Dollar für die Erweiterung und den Bau neuer Chipfabriken in vier Bundesstaaten. Die Gelder sollen für neue Werke und Erweiterungsprojekte in Arizona, New Mexico, Ohio und Oregon verwendet werden.

LONZA/ROCHE

Der Schweizer Pharmakonzern Roche trennt sich von einer Produktionsstätte in den USA. Lonza übernimmt das Werk in Kalifornien nach eigenen Angaben für 1,2 Milliarden US-Dollar in bar.

NVIDIA

erwägt Medienberichten zufolge den Bezug neuester Halbleiter von der südkoreanischen Samsung Electronics.

TENCENT

Tencent hat trotz eines Umsatzanstiegs einen Gewinneinbruch erlitten. Der Technologiekonzern aus Shenzhen verdiente im vierten Quartal deutlich weniger als erwartet. Ab dem zweiten Quartal rechnet das Unternehmen mit einer Besserung im heimischen Spielemarkt.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

March 20, 2024 07:59 ET (11:59 GMT)