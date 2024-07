Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Unternehmens- und Staatsanleihen kommen auch zum Wochenschluss etwas zurück. Nach der Wahl ist momentan vor den Wahl: Die Wahl in Großbritannien hat keine Überraschung geliefert und kann damit schnell ad acta gelegt werden. Mit Blick auf die zweite Wahlrunde der Parlamentswahlen in Frankreich lautet das Motto der Commerzbank "wachsam bleiben". Französische Spreads hätten sich jüngst erholt, weil die Wahrscheinlichkeit von Worst-Case-Szenarien gesunken sei. Kurzfristig könne die Volatilität jedoch wieder zunehmen, die Creditstrategen der Commerzbank bleiben in Bezug auf französisches Risiko vorsichtig.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

LUFTHANSA

kann ihre Beteiligung an der italienischen staatlichen Fluglinie ITA Airways von zunächst 41 Prozent ab dem nächsten Jahr erhöhen - zu einem bereits feststehenden Preis, unabhängig von der weiteren Entwicklung der ITA innerhalb des Lufthansa Group, wie Konzernchef Carsten Spohr in einer Telefonkonferenz mit Analysten betonte. "Jeder Wert, den wir in ITA schaffen, ist für uns so viel wert wie jeder Wert, den wir in Lufthansa, Swiss oder Austrian schaffen", sagte Spohr.

MISTER SPEX

Neuer Chef des Aufsichtsrates beim Brillenhändler Mister Spex ist Tobias Krauss. Das Aufsichtsgremium wählte den Chef des Family Office der Hamburger Milliardärsfamilie Büll als Nachfolger von Claus-Dietrich Lahrs. Lahrs und sein Stellvertreter Gil Steyaert hatten wegen unterschiedlicher Auffassungen über die strategische Entwicklung der Gesellschaft am Mittwoch ihre Mandate aufgegeben.

ADNOC

Die europäischen Ölmultis Shell, BP und Totalenergies sowie Mitsui aus Japan beteiligen sich laut einem Bericht von Bloomberg mit jeweils 10 Prozent an der Flüssiggasanlage Ruwais der Abu Dhabi National Oil Co. Die Verträge könnten bereits nächste Woche unterzeichnet werden, berichtet die Nachrichtenagentur und beruft sich dabei auf nicht näher genannte Quellen.

NESTLE

wird in Frankreich im Zusammenhang mit Lebensmittel-bedingten Krankheitsausbrüchen nach Pizza-Verzehr beschuldigt. Die französische Staatsanwaltschaft hat Klage gegen Nestle erhoben. Dies ist ein Rückschlag für den Schweizer Konzern, der sich einer verstärkten Kontrolle seiner Lebensmittelsicherheitspraktiken ausgesetzt sieht.

NETFLIX / DISNEY

Netflix, Disney und andere US-Streaminganbieter gehen gegen die geplante Streaming-Abgabe in Kanada vor. Sie haben ein Gericht in dem Land angerufen, um das Vorhaben der Behörden zu stoppen. Diese wollen den Streamingdiensten 5 Prozent der Erlöse in dem Land abnehmen, um damit lokale TV-Nachrichten und andere lokale Inhalte zu unterstützen.

NORDEA

Der Nordea Bank steht ein Gerichtsverfahren wegen mangelnder Geldwäschekontrollen in Dänemark ins Haus. Das Kreditinstitut, das seinen Sitz in Helsinki hat, zeigte sich aber zuversichtlich, dass eine zuvor gebildete Rückstellung unabhängig vom Urteil ausreichen werde.

RYANAIR/LASTMINUTE

Das Online-Reisebüro Lastminute.com hat eine dreijährige Vereinbarung mit Ryanair unterzeichnet, um den Kunden Flüge der Billigfluggesellschaft anzubieten, wie die Unternehmen mitteilten.

SHELL

Die Unterbrechung des Baus einer Biokraftstoffanlage in Rotterdam kommt Shell teuer zu stehen. Wie der Ölkonzern mitteilte, rechnet er für das zweite Quartal mit einer Belastung von 1,5 bis 2,0 Milliarden US-Dollar nach Steuern. Neben dem Baustopp, den Shell am Mittwoch ankündigte und mit dem aktuellen Marktumfeld begründete, wird in den Belastungen auch der Verkauf eines Chemiewerks in Singapur berücksichtigt.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

July 05, 2024 06:50 ET (10:50 GMT)