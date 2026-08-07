Middle East Aktie
ISIN: JO3129311010
|
07.08.2026 09:03:20
Middle East: Houthi attack wounds 11 in Saudi Arabia
Shelling by Yemen's Iran-backed Houthis has left 11 civilians injured in southern Saudi Arabia. Meanwhile, Saudi Arabia, Turkey and Pakistan are due to sign a joint defense deal. Follow DW for the latest.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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