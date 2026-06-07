Middle East Aktie
ISIN: JO3129311010
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07.06.2026 22:39:20
Middle East: Israel strikes Beirut in first since ceasefire
The Israeli military said it is carrying out strikes on infrastructure it says belongs to Iran-backed militant group Hezbollah. This comes after it said projectiles were shot at Israel earlier today. DW has more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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