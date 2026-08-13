Middleby präsentierte Quartalsergebnisse

Middleby hat am 11.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,21 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,99 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 10,46 Prozent auf 875,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Middleby 977,9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at