Midland States Bancorp Aktie
WKN DE: A2AL52 / ISIN: US5977421057
|
31.10.2025 02:48:15
Midland States Bancorp Inc Bottom Line Declines In Q3
(RTTNews) - Midland States Bancorp Inc (MSBI) announced a profit for third quarter that Drops, from last year
The company's bottom line totaled $5.33 million, or $0.24 per share. This compares with $18.20 million, or $0.83 per share, last year.
Excluding items, Midland States Bancorp Inc reported adjusted earnings of $5.32 million or $0.24 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 12.4% to $81.14 million from $92.66 million last year.
Midland States Bancorp Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $5.33 Mln. vs. $18.20 Mln. last year. -EPS: $0.24 vs. $0.83 last year. -Revenue: $81.14 Mln vs. $92.66 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Midland States Bancorpmehr Nachrichten
|
30.10.25
|Ausblick: Midland States Bancorp veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
15.10.25
|Erste Schätzungen: Midland States Bancorp informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
23.07.25
|Ausblick: Midland States Bancorp mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Midland States Bancorpmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Midland States Bancorp
|16,02
|-0,87%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Zinsentscheid: ATX zum Handelsende im Plus -- DAX letztlich wenig bewegt -- Wall Street schließen im Minus -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendierte. An der Wall Street ging es abwärts. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.