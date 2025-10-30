Ausblick: Midland States Bancorp veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Midland States Bancorp präsentiert in der am 30.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,640 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 13,51 Prozent verringert. Damals waren 0,740 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 79,0 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 36,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 124,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -4,830 USD je Aktie, gegenüber 1,32 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 316,9 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 559,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

