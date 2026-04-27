Midsona (A): Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Midsona (A) präsentierte am 24.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,56 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,050 SEK je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 893,0 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum waren 937,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at