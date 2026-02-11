|
Midwest gold präsentierte Quartalsergebnisse
Midwest gold hat am 10.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 2,61 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,400 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 12,0 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 359,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,6 Millionen INR erwirtschaftet worden.
