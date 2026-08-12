Milbon: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Milbon hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 44,04 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren -1,330 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,14 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 14,46 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 13,63 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at