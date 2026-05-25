25.05.2026 06:31:29

Milestone Global präsentierte Quartalsergebnisse

Milestone Global präsentierte in der am 23.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Es stand ein EPS von 0,66 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Milestone Global noch ein Gewinn pro Aktie von 0,130 INR in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 31,3 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 4,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Milestone Global 32,7 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 1,33 INR. Im letzten Jahr hatte Milestone Global einen Gewinn von 0,390 INR je Aktie eingefahren.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Milestone Global mit einem Umsatz von insgesamt 139,69 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 123,07 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 13,50 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at

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