Herman Miller Aktie
WKN: 863205 / ISIN: US6005441000
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21.10.2026 15:15:34
MillerKnoll Appoints Jeff Stutz As CEO
(RTTNews) - Office furniture maker MillerKnoll, Inc. (MLKN) Wednesday announced the appointment of Interim Chief Executive Officer Jeff Stutz as its Chief Executive and a member of the board, effective immediately.
Stutz has been serving as Interim CEO since June 30, 2026.
Earlier, Stutz had served as Chief Operating Officer and Chief financial Officer.
On the Nasdaq, shares of MillerKnoll closed Tuesday's trading 1.65 percent higher at $21.27.
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