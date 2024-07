Milliardäre wie Buffett legen Fokus auf Energietitel: Massive Investitionen in Bluechip-Aktien

Milliardäre wie Warren Buffet haben in jüngster Vergangenheit intensiv in Blue-Chip-Aktien aus dem Energiesektor investiert. Die Experten versprechen sich langfristige Erträge.

• Masseninvestitionen in Blue-Chip-Aktien• Bevorzugtes Ziel für Großinvestoren• Rohöl-Nachfrage dürfte hoch bleiben

Milliardäre wie Warren Buffett und Carlos Slim haben in letzter Zeit massiv in Energieaktien investiert. Buffetts Berkshire Hathaway investierte allein im Juni 434,8 Millionen US-Dollar in Occidental Petroleum, während Slims Investmentgesellschaft Control Empresarial de Capitales 75,5 Millionen US-Dollar in PBF Energy steckte. Für Energieanalyst Ben Cook nicht verwunderlich, denn er hält Energieaktien trotz Rezessionsängsten für attraktive Investitionsmöglichkeiten. Die jüngsten Kursrückgänge machten die Bewertungen dieser Aktien verlockend, da sie Ölpreise von 60 bis 70 US-Dollar pro Barrel widerspiegeln würden, während West Texas Intermediate (WTI) und Brent- Öl derzeit zwischen 80 und 85 US-Dollar pro Barrel gehandelt werden. Der Experte prognostiziert gegenüber Michael Brush, Kolumnist bei MarketWatch, dass WTI in diesem Bereich bleiben werde, was den meisten Energieproduzenten zugutekommen dürfte.

Fokus auf Petroleum und PBF Energy

Occidental Petroleum, einer der größten Öl- und Gasproduzenten weltweit, hat durch gezielten Schuldenabbau und eine strategische Kapitalallokation seine finanzielle Stabilität verbessern können. PBF Energy, ein unabhängiger Raffineriebetreiber in den USA, hat ebenfalls durch den gezielten Abbau von Schulden und die Umsetzung von Kapitalrückführungsmaßnahmen seine Bilanz stärken können. Beide Unternehmen scheinen von der aktuellen Marktsituation zu profitieren und dürften demnach attraktive Dividendenrenditen bieten. Cook spricht in diesem Zusammenhang von bevorzugten Zielen für Großinvestoren, wie MarketWatch berichtet.

Langfristige Perspektiven im Energiesektor

Weiter hebt Cook dem Portal zufolge hervor, dass die Nachfrage nach Rohöl aufgrund der wirtschaftlichen Stärke und der Maßnahmen der OPEC, das Angebot zu beschränken, hoch bleibe. Der Bedarf an Elektrizität durch KI-Anwendungen und die steigende Nachfrage nach Erdgas, insbesondere durch Flüssigerdgasexporte, stütze die positive langfristige Perspektive für Energieaktien. Diese Faktoren würden den Energiesektor zu einer stabilen und attraktiven Anlageoption für Investoren machen, die Diversifizierung außerhalb des Technologiesektors suchen, so Cook.





Redaktion finanzen.at